Зазначається, що з моменту початку наступу в жовтні російські військові втратили понад 13 тис. особового складу уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат у війні проти України, проте мають намір продовжувати просуватися вперед. Про це свідчать нещодавно розсекречені дані американської розвідки, які оприлюднили у США.

"З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові втратили понад 13 тис. особового складу уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка та втратили понад 220 бойових машин, що еквівалентно шести маневровим батальйонам лише у техніці", – розповів CNN речник Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон.

Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін "все ще прагне завоювати" Україну, але його спроба наступу не привела до "жодних стратегічних здобутків".

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За словами Вотсона, інші нещодавно розсекречені розвіддані США свідчать про те, що "Росія, схоже, вважає, що військовий тупик протягом зими вичерпає підтримку Заходу для України і в кінцевому підсумку дасть Росії перевагу, незважаючи на її втрати та постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів і обладнання".

"Путін чітко стежить за тим, що відбувається в Конгресі, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв цього місяця, щоб підтримати Україну в скрутний час", – наголосив він.

Війна в Україні: це варто знати

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом в Україні очікуються зміни в процесі мобілізації. Пропозиції з цього приводу будуть розглянуті на наступному засіданні Ставки.

Тим часом штурмовики Збройних сил України відбили один з териконів у межах Горлівки Донецької області. Це місто перебуває під окупацією з 2014 року. Українські воїни захопили позиції противника, є російські полонені.

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