Пропагандисти намагаються переконати, що українські війська не зможуть піти в контрнаступ.

Російська пропаганда поширює новий фейк про те, що нібито Україна залишиться без американського озброєння. Вони запевняють, що США призупинить поставки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Кремлівські медіа, посилаючись на матеріал The Washington Times, створили десятки фейкових матеріалів.

В РНБО наголосили, що ці гучні заяви - вигадки пропагандистів, оскільки в матеріалі йдеться про "необмеженість боєприпасів НАТО", а тому, як заявляє військовий аналітик Марк Канчіан, "немає жодних сумнівів", що США можуть "продовжувати поставки в Україну".

У відомстві додали, що на тлі знищення великої кількості російських складів з боєприпасами в останні тижні, Росія веде інформаційно-психологічну операцію. Її мета переконати всіх, що нібито "Україна не встигне досягти паритету озброєнь з РФ, щоб перейти в контрнаступ".

"Однак Україна неодноразово заявляла, що стандарти ведення бойових дій ЗСУ відрізняються від російських, і за допомогою HIMARS можна буде досягти паритету озброєння вже найближчим часом", - пояснили в ЦПД при РНБО.

Нагадаємо, раніше в РНБО спростували фейк про продаж HIMARS росіянам.

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