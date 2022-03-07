У Пентагоні за попередню добу не помітили суттєвого просування російських військ.

Величезна колона під Києвом досі стоїть на місці. Зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і, швидше за все, спалила все пальне.

Про це йшлося під час чергового брифінгу американського оборонного відомства про хід війни, повідомляє ВВС.

Істотного просування російських військ за попередню добу в Пентагоні не помітили.

За оцінкою Пентагону, Росія задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому, - 92%).

Раніше повідомлялося, що нові супутникові знімки від Maxar Technologies демонструють, що російська військова колона, яка досягла околиць Києва, виявилася навіть довшою, ніж передбачалося раніше.

Як повідомили в Maxar, колона протяжністю 5 км, тягнеться вона за 64 км від Києва.

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