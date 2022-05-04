Російське командування вирішило підлаштовуватися під українців та діяти схоже.

Росія застосовує нову тактику в Україні. На відміну від перших тижнів війни, зараз окупанти діють по ситуації й вивчають тактику українських захисників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Анна Маляр в інтерв'ю НВ.

"Можу сказати, що зараз росіяни міняють тактику. Коли від початку вони планували захопити швидко Київ, то кинули сюди свої елітні військові підрозділи, які були знищені нашими ЗСУ. Ось тоді в них були заздалегідь розроблені певний план і стратегія. Зараз вони вже діють по ситуації, вивчають і аналізують нашу тактику, шукають слабкі місця", – заявила Маляр.

Заступниця очільника Міноборони зауважила, що росіяни переважали українські сили за кількістю особового складу та озброєння, але Україна від самого початку війни переважала у стратегіях, рівні підготовки військових та інтелектуальному підході до ведення бойових дій. Саме тому в противника більше втрат.

Водночас Маляр закликала не недооцінювати ворога, оскільки окупанти все ще потужні та мають достатньо ресурсів для проведення масштабних бойових дій.

"Зараз, як я казала, ми бачимо іншу тактику: вони підлаштувалися під нас, діють схоже. Я нещодавно повернулася зі сходу, була в багатьох польових штабах, можу сказати, що росіяни стали обережнішими, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вибудовують шахівницю. Тому і війна зараз трохи інша, ніж була в перші дні", – резюмувала Маляр.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, що війна Росії проти України буде "тривалою", а гаряча фаза російської агресії не закінчиться в травні. "Якщо говорити про цю частину гарячої фази війни, то я не оптиміст, що вона закінчиться в травні. Це буде тривала війна і вона буде ще продовжуватися на нашій території", - сказав він.

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