Україна працює над тим, щоб повернути додому жінок, які потрапили в полон до окупантів.

Сьогодні в російському полоні перебувають кілька сотень українських жінок-військовослужбовців. Україна російських жінок у полоні не утримує.

Про це повідомили на брифінгу в суботу представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко і Вікторія Цимбалюк, пише Укрінформ.

"У ворожих казематах перебуває кілька сотень українських жінок-військових. Координаційний штаб і всі органи державної влади працюють для того, щоб якомога швидше домогтися їх повернення", – заявив Охріменко.

Відео дня

За словами Вікторії Цимбалюк, Україна не утримує в полоні жінок-військовослужбовців ворожої армії, оскільки це прямо заборонено Женевською конвенцією, які передбачають не утримання в полоні жінок-військових, і також вимагає цього від Росії.

"Російські жінки-військовослужбовці, які потрапили в полон, були репатрійовані. Цього ми вимагаємо і від російської сторони: повернути жінок полонених без умов і обмінів", – заявила вона.

Цимбалюк зазначила, що українській владі точно відома кількість жінок-військовослужбовців, які перебувають у полоні. А ось число жінок-цивільних, викрадених окупантами, не встановлено. У Координаційному центрі запевняють, що працюють над з'ясуванням цього числа і над поверненням українок додому.

Повернення полонених - останні новини

Востаннє обмін полоненими між Україною і Росією відбувся на Великдень 26 квітня. Того дня вдалося звільнити понад 40 військових та двох цивільних серед звільнених були в тому числі захисники "Азовсталі".

За словами президента Зеленського, за весь час повномасштабної фази війни з російського полону вдалося звільнити 2279 українців. Крім того, сьогодні більше 7 тисяч українців офіційно числяться в списках зниклих безвісти. З цього числа кожен шостий-цивільний.

Вас також можуть зацікавити новини: