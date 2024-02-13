Йдеться про арабські країни.

Термінали Starlink окупанти закуповують в арабських країнах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на інформацію на радіоперехоплення розмови окупантів.

"Держава-агресор Росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", - сказано в повідомленні розвідки.

При цьому демонструють радіоперехоплення розмови російських окупантів, які обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

"Араби привозять все: провода, вайфай, роутер…", - зазначає один з окупантів. Зазначається, що вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.

Росія почала використовувати Starlink на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, загарбники масово використовують термінали Starlink на окупованих територіях України. Один з користувачів X писав, що Росія купує їх через Дубай.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX не продає Росії ці термінали. Наголосив, що жоден Starlink не був проданий Росії "прямо або побічно".

Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський зазначає, що, навіть, якщо росіяни дійсно масово використовуватимуть Starlink, приводів для хвилювань українцям це не додасть.

За його словами, окупанти можуть заволодіти "Старлінками" при захопленні позицій ЗСУ, але перепрошити їх вкрай складно, тому поза межами певних локацій використати навряд чи вдасться. Він додав, що росіяни можуть закупити ці термінали через треті країни, але знову ж таки, система SpaceX відстежує кожну установку і може відключити її.

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