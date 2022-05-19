Союзники по НАТО мають бути готові спробувати підтримувати Україну протягом тривалого часу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

"Ми бачимо, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні. План був взяти Київ, вони не змогли цього зробити. Потім Росія також була змушена піти з Харкова та його околиць, і наступ на Донбасі застопорився", - сказав Столтенберг.

Генсек додав, що Альянс не може передбачити, скільки триватиме війна. Столтенберг також переконаний, що Україна може виграти за підтримки країн-учасниць НАТО.

"Водночас ми не вважаємо, що Росія відмовилася від своїх стратегічних цілей. Тож нам потрібно бути готовими до того, що ця війна може тривати довго. А це також означає, що союзники по НАТО мають бути готові спробувати підтримувати Україну протягом тривалого часу", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Мірча Джоане переконаний, що Україна може виграти війну проти Росії завдяки мужності українського народу і армії та допомоги Заходу.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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