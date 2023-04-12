Зняте на відео вбивство українського полоненого є серйозним порушенням Женевських конвенцій і воєнним злочином, зазначили у МЗС України.

Міністерство закордонних справ України закликає Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на жорстоку страту українського полоненого військовими РФ, зафіксовану у розповсюдженому відео.

Про це повідомила прес-служба МЗС. "Армія Російської Федерації продовжує скоювати страшні воєнні злочини в Україні. Приголомшені появою 11 квітня відео, на якому російські військові страчують українського полоненого. Позуючи на камеру, російські кати забирають життя в людини з особливим цинізмом", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у відомстві, це не перший випадок кричущого нелюдського поводження російських військ з українськими полоненими - тисячі випадків мали місце в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах і селах.

Відео дня

"РФ свідомо втілює в Україні політику катувань, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, серйозних тілесних ушкоджень та умисного вбивства як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей", - зазначили в МЗС.

Наголошується, що вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Згідно з Римським статутом, підкреслили в МЗС, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності.

"Закликаємо Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України. Всі особи, причетні до злочинів в Україні, як найвище керівництво РФ, так і безпосередні виконавці, будуть неодмінно покарані", - констатували в зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС також закликали міжнародну спільноту вжити рішучих термінових заходів задля посилення допомоги Україні аби захистити українців від російського геноциду та звільнити всі окуповані території.

Жорстока страта окупантами військовополоненого - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, ввечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військополоненому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один із окупантів почав це робити.

На це відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність". Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Раніше Україна ініціювала процес виключення РФ з Ради безпеки ООН й організації загалом.

30 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що Росія отримала своє місце в Радбезі ООН незаконно, отже головування Росії в даній структурі можна вважати "поганим жартом".

Попри це, Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік. Головування РФ триватиме до кінця квітня. Воно відбулося в межах обов'язкової ротації керівництва, яка передбачена регламентом організації.

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