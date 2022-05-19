Секретар РНБО також назвав головну помилку західних країн у 90-ті роки минулого століття.

Якщо Володимир Путін помре, то це не означає, що Росія змінить свою зовнішню політику стосовно України.

Таку думку озвучив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю для НВ.

"Демократії у сьогоднішній Росії бути не може, там може бути лише Путін. Таких як Путін, на превеликий жаль, там до біса. Марно люди вважають, що якщо Путін піде, а прийде інший хтось, він не стане новим Путіним — там інакшого керівника бути не може. Це було великою помилкою Заходу в 90-ті роки робити ставку на Росію, як на країну, яка мала бути демократичною та відповідати за долю пострадянських країн на шляху до демократії", - сказав Данілов.

Секретар РНБО раніше захопився героїзмом захисників Маріуполя й розповів, що було б на фронті, якби наші воїни там не стримали 20 000 російських військових.

Нагадаємо, що прем'єр Польщі закликав ізолювати президента РФ, а ідеологію "русского мира" викорінити.

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