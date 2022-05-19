Олексій Данилов назвав легковажними заяви про близьке закінчення бойових дій.

Заяви про те, що війна закінчиться в травні або через тиждень, легковажні. Російська Федерація не настільки слабка, як хотілося б українцям. А подальша ситуація на фронті залежатиме від поставок західного озброєння.

Такі заяви зробив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю порталу "Новий час".

"Ті люди, які кажуть, що війна закінчиться в травні або через тиждень — легковажні. Це дуже важкий і багатокомпонентний процес, а допомога наших партнерів зброєю є ключовим на сьогоднішній день моментом визначення ситуації. Залежно від того, що і в які терміни буде забезпечуватися, ваги будуть хитатися то в одну, то в іншу сторону", — повідомив Данілов.

За словами секретаря РНБО, Росія не така слабка, "як би нам хотілося". Однак зараз на фронті вдалося досягти певного паритету. Окупантам дуже важко просуватися вперед, тому вони задіюють підводні човни, флот та інші військові компоненти.

"Але я звертаю увагу: те, що стосується літаків, стратегічної авіації, те, що стосується бомбардування нашої території ракетами, що володіють дуже потужними, вражаючими здібностями, все це продовжує працювати по нас майже кожен день", — підкреслив Данилов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що воєнний стан в Україні хочуть продовжити на три місяці. За словами представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського, такий термін обумовлений складнощами організації контрнаступу. Радник Голови ОП Олексій Арестович теж вважає, що до осені війна навряд чи закінчиться.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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