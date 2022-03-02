Українські військові запитали, навіщо військовий РФ приїхав в нашу країну воювати. Той підтвердив, що їх зомбують пропагандою про "терористів" в Україні.

Спійманим у Миколаєві російським окупантам дозволили зателефонувати додому. Противник здався в полон біля пам'ятника воїнам Другої світової війни.

Солдати РФ дзвонили вони із самого центру міста, який їм наказали "розвідати" - біля пам'ятника десантникам-ольшанцям, які проявили тут справжній героїзм у квітні 1944 року.

Українські військові запитали, навіщо військовий РФ приїхав в нашу країну воювати.

"Накручують новини, що тут тероризм, свавілля, що Україна потребує допомоги від російських солдатів", - сказав один з полонених.

Другий військовий РФ поспілкувався телефоном зі своїм батьком, окупант каже: "Тату, нас взяли в капкан. Ми не стріляли, ми просто здалися. Нас взяли в полон".

Раніше українські військовослужбовці затримали першого бурята, який взяв участь у російському вторгненні в нашу країну в 2022 році. За кадром чоловічий голос запитує, Хто він, на що військовий РФ відповідає: "Бурят". На питання, чи бойовий він, відповідає, що тиловий.

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