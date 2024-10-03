За словами голови Ради резервістів, захоплення міста не було основною задачею окупантів.

Вихід Сил оборони України з міста Вугледар Донецької області відбувся організовано. У ворога нема відеодоказів масового захоплення українських бійців у полон.

Про це в етері телемарафону заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, відхід ЗСУ із Вугледару можна вважати централізованим. Окупаційні війська були виснажені, щоб швидко переслідувати ЗСУ під час виходу.

На його думку, росіяни спробують використати Вугледар на свою користь. Однак, але основне завдання полягало не у захопленні міста, а у просуванні по лінії Вугледар-Курахове-Покровськ.

Відео дня

"І зараз, найімовірніше, всю інтенсивність бойових дій вони перенесуть в район Курахове, Селидове. Їм важливо туди зайти й вийти на лінію Курахівського водосховища, щоб потім з півдня виконувати задачу з захоплення Донецької області, адже це їх основна ціль", - сказав Тимочко.

Битва за Вугледар: важливі новини

Напередодні в ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ з Вугледару. Це сталося після кілька тижнів запеклих боїв, під час яких росіянам вдалося значно просунутися на флангах і створити загрозу для оточення міста.

На думку журналістів The New York Times, втрата Вугледару загрожує Україні, оскільки ускладнює можливості для Києва в оборонні південної частини Донецької області. Крім того, після захоплення Вугледару, вважають журналісти, Росія отримала новий вектор для наступу на Покровськ.

Як пише CNN, втрата міста підкреслила серйозність викликів, які стоять перед Києвом напередодні третьої зими війни.

Вас також можуть зацікавити новини: