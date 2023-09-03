Він також зауважив, що за наступні місяці Україна має досягти кількох результатів, зокрема, йдеться про відкриття переговорів про членство з ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявив про вагому домовленість щодо тренування українських пілотів у Франції і зауважив, що коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, зауваживши, що Україна має "нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів".

"Сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону - те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області. І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів - наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою", - наголосив Зеленський.

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Він додав, що є вагомі речі, які роблять в Україні для її захисту щотижня все інтенсивніше.

"Це стосується і нашої зброї - від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності у несприйнятті всього й усіх, що послаблює Україну", - сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що за наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів.

"Зокрема, це наша стратегічна політична мета - відкриття переговорів про членство з Євросоюзом", - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що Україна має сім визначених рекомендацій Європейської комісії, частина з яких вже була реалізована.

"Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України. Вчасна робота, яку ми погодили з Єврокомісією", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що йдеться про закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та "закон про ПЕПів" - politically exposed persons, політично значущі особи.

"Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію", - наголосив президент.

Винищувачі для України

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що Збройні сили України можуть почати застосовувати західні винищувачі F-16 навесні 2024 року.

Він нагадав, що станом на сьогодні дозвіл на навчання на літаках є, країни, які зголосилися навчати, є, і вже навіть є країни, які зголосилися передати Україні F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що головним завданням західних винищувачів F-16 буде захист усередині повітряного простору України. Першочергово йдеться про убезпечення об'єктів критичної інфраструктури та атомної енергетики від дронових і ракетних атак.

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