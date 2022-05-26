Ворог поширює дезінформацію, однак особливого успіху не має.

У Бессарабському районі російські окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію. Вони поширюють інформацію про те, що були заміновані об'єкти державної інфраструктури та заклади в містах. Це робиться, щоб посіяти паніку серед жителів Придністровського регіону Молдови.

Відповідною інформацією поділився заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час нещодавнього брифінгу.

"У Бессарабському районі Росія намагається дестабілізувати ситуацію. Ворог продовжує поширювати інформацію про замінування об'єктів державної інфраструктури та закладів у містах. З метою поширення паніки [серед] жителів Придністров'я, Республіки Молдови, а також виправдати червоний рівень готовності військ. Але особливих успіхів серед населення немає", — сказав Громов.

Генерал також додав, що на Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати заходи з прикриття ділянок українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях. Мета цих дії — запобігти перекиданню підрозділів ЗСУ на інші напрямки. У прикордонних районах згаданих російських регіонів продовжили підвищений рівень терористичної загрози до 8 червня.

Загострення в Придністров'ї: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "Міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Українська розвідка також повідомила, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю і готують в цьому регіоні провокації на травневі свята.

Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу так званої "спецоперації" в Україні російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який надасть "ЗС РФ ще один вихід в Придністров'я, де спостерігаються факти утиску російськомовного населення".

За останні два тижні в "ПМР" знизили рівень терористичної загрози і перевели війська у звичайний режим роботи з підвищеної бойової готовності. У Придністров'ї також відмовилися від мобілізації через масові від'їзди.

Проте в Генштабі повідомили, що обстановка навколо "ПМР" стабільно напружена. РФ перевіряє готовність місцевих збройних формувань. Ворог також намагався відновити аеродром в Тирасполі, але всі запчастини та обладнання раніше розікрали.

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