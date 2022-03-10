Циганков з перших днів війни на Донбасі боровся з російськими окупантами.

У середу, 9 березня, в боях за Ізюм Харківської області загинув легендарний український боєць Яшка Циганков.

Про це у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

"Він знав, що буде війна, і він не сумнівався, що ми переможемо. І він віддав себе своєму народу", - написав Бутусов.

Останній пост Яшки Циганкова в Facebook був за день до смерті про Ізюм. Він просив допомогти місту "гуманітаркою" і їжею.

"Він точно був не з тих, хто боїться арти і авіації... Вкотре переконуюся, що кращі йдуть на небо першими, нам ще потрібно здобути в боротьбі таку нагороду... Побачимося незабаром...", - написав білоруський опозиціонер і доброволець Ян Мельников.

Нагадаємо, російські війська бомблять Ізюм Харківської області. Місто вже назвали українською Хатинню.

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