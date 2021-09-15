Франчетті перевели у празьку тюрму Панкрац.

Суд Праги відправив росіянина Олександра Франчетті, який допомагав окупувати Крим у 2014 році, через його можливу втечу з країни.

Про це журналістам повідомив речник інстанції Адам Веніг, цитує ТАСС.

"Суд дійшов висновку, що були дотримані умови взяття (Франчетті) під варту, оскільки існує загрозу його втечі з Чехії", – сказав він.

Учора, 14 вересня, Франчетті перевели у празьку тюрму Панкрац, де він очікуватиме рішення чеської влади щодо екстрадиції до України.

Читайте такожГордон назвав три напрямки, з яких Росія може напасти на УкраїнуПри цьому розгляд питання про передачу Франчетті українським силовикам може зайняти близько року.

У зв’язку з затриманням Франчетті МЗС РФ викликало посла Вітезслава Півоньку та вручило йому ноту протесту.

Раніше у коментарі УНІАН речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що Україна вимагатиме від чеської влади екстрадиції окупанта на територію України.

Олександра Франчетті затримали в аеропорту Праги на запит українських правоохоронців. Виявилось, що росіянин, який допомагав російським військовим захоплювати у 2014 році Крим, наразі має посвідку на проживання у Чехії.

Франчетті інкримінують участь у незаконних збройних формуваннях. Навесні 2014 року він приїхав у Севастополь, після чого увійшов до складу формування "Оборона Севастополя".

Незабаром організував "розвідгрупу" "Північний вітер", яка здійснювала терор проти проукраїнського населення міста. Брав участь в спецоперації Росії (країна-агресор) із захоплення Криму. Нагороджений російською медаллю "За повернення Криму".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Автор: Яна Ставська