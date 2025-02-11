Українські Сили оборони успішно влучили у російський нафтопереробний завод у Саратовській області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти.
Цей НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.
"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Водночас, результати ураження уточнюються.
Удари по російським НПЗ
Як повідомляв УНІАН, цей НПЗ зазнає вже не першої атаки. Саратовський нафтопереробний завод - один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік.
За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, останнім часом Україна уразила понад 20 з 30 найбільших нафтопереробних заводів на території Росії.
Він наголосив, що Україні вдалося вибудувати системність таких ударів. І, що найважливіше, навідміну від РФ ці удари завдаються виключно по військових об'єктах Росії.