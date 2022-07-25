На Слобожанському напрямку противник продовжує бойові дії з метою утримати зайняті рубежі

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування Сил оборони у бік державного кордону.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

При цьому на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворога не відзначено.

"З метою сковування дій наших військ противник здійснював обстріли позицій зі ствольної й реактивної артилерії та озброєння танків вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаударів біля Шевченко, Веселого та Полтавки. Вів повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою", - зазначили йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку війська РФ здійснили вогневе ураження українських позицій з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова та населених пунктів Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Ворог завдав авіаудар біля Прудянки, Петрівки та Явірського.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках, за даними Генштабу, без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.

На Південнобузькому напрямку відзначено артилерійські обстріли територій і районі низки населених пунктів, ворог завдав авіаційного удару неподалік Білогірки. Окупанти здійснюють інтенсивне ведення повітряної розвідки безпілотниками.

За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, штурми важливих напрямків на сході знову закінчилися для росіян провалом.

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