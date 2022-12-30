Вони також намагаються покращити своє тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

Російські окупанти продовжують ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook.

Зазначається, що протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких - по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім безпілотників "Шахед-136", усі вони були збиті.

Крім того, окупанти здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

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"Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, а також намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках", - зауважили у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони 11 населених пунктів.

На Куп'янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу шести населених пунктів Харківської області та двох на Луганщині; на Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони 12 населених пунктів Донецької області; на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили п'ять населених пунктів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області; на Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали сім населених пунктів Запорізької області та два - на Дніпропетровщині.

"На Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні з Україною – актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "відправили до пекла" вже 105 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Найбільший "врожай" українські бійці зібрали на Лиманському і Бахмутському напрямках.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, до лютого 2023 року ресурс часткової мобілізації РФ себе повністю вичерпає.

Крім того, внаслідок удару українських військ по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовано десятки окупантів.

Станом на 29 грудня лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями. Також зауважується, що в районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів.

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