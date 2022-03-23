У зв’язку з відсутністю успіхів у війні з українським народом ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури.

Окупанти вдаються до мародерства та насильства стосовно мирного населення у містах та селах, що чинять опір.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 24:00 22 березня.

"Російські окупаційні війська продовжують ведення стратегічної наступальної операції проти України. У зв’язку з відсутністю успіхів у війні з українським народом ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Так, окупанти продовжують здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталам населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам.

"У містах та селах, що чинять мирний опір військам окупантів, загарбники вдаються до мародерства та насильства стосовно мирного населення", - зазначили у Генштабі.

Раніше у Генштабі заявили, що все ще існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війні проти України на боці РФ.

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