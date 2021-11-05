Начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала запевнив, що українська армія дисциплінована та керована, тому зміна позицій відбувається відповідно до наказів та розпоряджень.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагували на пропаганду Російської Федерації про нібито захоплення українськими військовими села Старомар'ївка у Донецькій області.

Про це Шаптала і Кулеба сказали в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Шаптала прокоментував заяви російських пропагандистів і окупантів, що нібито українські військові захопили село Старомар'ївка, розташованого неподалік Гранітного у Донецькій області.

Він заявив, щоб просунутися хоча б на десять метрів вперед на Донбасі, треба отримати розпорядження, на основі якого буде ухвалено наказ.

"Ніяких таких документів не відпрацьовувалось. Ніхто ніякі накази не віддавав", - заявив Шаптала.

Він додав, що українські воїни у селі Старомар'ївка не перебували.

"У нас армія дисциплінована, у нас армія керується. Не могли солдати, що їм захотілося, і піти туди самі. Тому солдатів там не було", - наголосив Шаптала і додав, що ніякого переміщення і передислокації українських військових до Старомар'ївки не було.

Читайте також"Російську армію треба дисциплінувати": Кулеба про відповідь на порушення РФ Мінських домовленостей

У свою чергу, головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов зазначив, що село Старомар'ївка не є "сірою зоною", а є українським селом, де живуть громадяни України.

"Село Старомар'ївка знаходиться біля українських позицій. Розділяє його від позицій річка Кальміус. Але за роки війни там, у принципі, позицій противника не було ніколи", - заявив Бутусов.

Водночас, міністра закордонних справ попросили прокоментувати твердження російських окупантів і пропагандистів, що українські військові нібито затримали 37 росіян із числа цивільного населення у селі Старомар'ївка.

Глава МЗС наголосив, що ключова стартова позиція, з якої потрібно розпочинати будь-яку розмову з РФ полягає у тому, що саме Росія розпочала війну на Донбасі.

"По-перше, будь-яка така розмова у нас починається з нагадування Російській Федерації і тим партнерам, які трошки губляться в реальності, що усе почалося з того, що це Росія і російські солдати зайшли на територію України, а українські солдати перебувають на своїй території", - заявив Кулеба.

Міністр сказав, що посольство РФ у Києві не займається питаннями українських громадян, яким РФ примусово видала російські паспорти на Донбасі.

"З посольством Російської Федерації комунікації з цього питання немає, тому що ми розуміємо, що вони жодної ролі у цьому процесі не відіграють", - заявив міністр.

При цьому, глава МЗС зазначив, що відповідно до Мінських домовленостей жодних "сірих зон" не існує.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Командуванні Об’єднаних сил спростували інформацію про нібито захоплення міжпозиційного простору неподалік селища Гранітне.

Автор: Віталій Саєнко