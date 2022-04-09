Наразі врятовано 7 осіб та ще 8 евакуйовано.

У Харкові внаслідок ворожого ракетного удару зруйновано житлову багатоповерхівку, на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

"Сьогодні ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова. В результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова п’ятиповерхівка… З квартир одного з під’їздів, що зазнав найбільших руйнацій, ДСНСники врятували 7 та евакуювали 8 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

До місця події направлено 4 відділення служби порятунку з автоцистернами та автодрабинами, додали в ГУ ДСНС.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти вкрали їжу у тварин з харківського екопарку. Вночі вони забрали моркву, буряк і капусту.

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