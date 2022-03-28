Зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ.

За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 59 артилерійських та мінометних обстріли, зокрема в районах Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також, за його словами, зафіксовано близько 180 обстрілів противником з реактивних систем залпового вогню, у тому числі з типу "Смерч". Це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси.

"Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії. Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі", - зазначив Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня українські сили оборони біля міста Ізюм збили російський літак, а біля Харкова на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.

За словами мера міста Ігоря Терехова, через обстріли російських окупантів Харків щодня зазнає колосальних збитків. На сьогодні понад 1100 будинків у Харкові просто зруйновані.

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