В очікуванні українського контрнаступу на кримських пляжах почали встановлювати попереджувальні таблички "Стоп, міни!" Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".
Стверджується, що характерні таблички були помічені на пляжах в Сакському районі – на західному узбережжі Криму. На опублікованому знімку також видно так звані "зуби дракона" – протитанкові бетонні пірамідки.
Автори публікації з іронією нагадали, що нещодавно окупаційна влада заявила про старт підготовки півострова до чергового курортного сезону.
Ситуація в Криму - останні новини
Найбільші готелі окупованого Криму почали пропонувати росіянам величезні знижки на літній відпочинок. Очевидно, це відбувається через обвальне падіння інтересу росіян до окупованого півострова.
У цьому контексті слід зазначити, що голова військової розвідки України Кирило Буданов висловив упевненість, що українські війська зайдуть до Криму вже цієї весни. При цьому він ухилився від більш конкретних пояснень.