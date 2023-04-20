Ймовірно, останній курортний сезон під окупацією в Криму пройде з особливою атмосферою.

В очікуванні українського контрнаступу на кримських пляжах почали встановлювати попереджувальні таблички "Стоп, міни!" Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".

Стверджується, що характерні таблички були помічені на пляжах в Сакському районі – на західному узбережжі Криму. На опублікованому знімку також видно так звані "зуби дракона" – протитанкові бетонні пірамідки.

Автори публікації з іронією нагадали, що нещодавно окупаційна влада заявила про старт підготовки півострова до чергового курортного сезону.

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Найбільші готелі окупованого Криму почали пропонувати росіянам величезні знижки на літній відпочинок. Очевидно, це відбувається через обвальне падіння інтересу росіян до окупованого півострова.

У цьому контексті слід зазначити, що голова військової розвідки України Кирило Буданов висловив упевненість, що українські війська зайдуть до Криму вже цієї весни. При цьому він ухилився від більш конкретних пояснень.

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