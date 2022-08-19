Резерви Росії в Калінінградській області сильно виснажені через війну в Україні.

Литовська влада не надто стурбована демонстративним перекиданням Росією гіперзвукових ракет "Кинджал" у сусідню Калінінградську область.

Про це в ефірі BNS заявив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас, цитує Delfi.

За його словами, ситуацію ці ракети не змінюють. Резерви Росії у Калінінградській області сильно виснажені, оскільки РФ використовує їх у війні проти України.

"Я думаю, що нам не слід занадто хвилюватися про місце базування тієї чи іншої їхньої ракети. Тим більше, що арсенали, розташовані в Калінінграді, сильно використовувалися у війні проти України. Звідти багато чого взяли. Ці ракети ніяк ситуацію не змінюють", - сказав він.

Він додав, що "номінальна загроза, яку Росія представляє для своїх сусідів, Існує завжди, але рівень загрози від цього не став вищим".

Напередодні Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області.

У Міноборони РФ стверджують, що "Кинджали" невидимі і невразливі "для будь-яких засобів протиповітряної і протиракетної оборони противника".

Зазначається, що Міг-31 у вказаному районі цілодобово нестимуть бойове чергування.

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