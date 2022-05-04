"Куратор" ОРДЛО, перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко прибув у зруйнований Маріуполь займатися організацією 9 травня.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Основне завдання путінського чиновника – підготовка "урочистих заходів" 9 травня", - пише прес-служба ГУР.
Вказується, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей рашисти навпаки відмовляються від "свята", в тому числі імітації "військового параду".
Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань.
"Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром "урочистостей". З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів", - повідомляє ГУР.
Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами.
Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.
На думку чиновників США й Заходу, Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня, що дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили під час їх спроби завоювати східну та південну Україну.
Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спрогнозував посилення обстрілів регіону з боку російських військ того дня.
На святковий парад у Москві не буде жодного іноземного лідера, навіть друга Путіна, білоруського диктатора Олександра Лукашенка.