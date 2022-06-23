Лікарі приїхали за зарплатами, які мають бути вищі, ніж в Росії.

В Маріуполь висадився десант лікарів з відсталих регіонів Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що в Маріупольську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів – окупантів. За його словами, їх керівник Бадма Башанкаєв - голова комітету Держдуми Росії з охорони здоров’я, який публічно закликав "ампутувати" Україну.

"Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії. Зов серця полягає в підвищеної заробітної плати, яка в декілька разів перевищує ту, що отримують в Росії. Поклик серця окупанта завжди через нулі в доплатах", - зазначає Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними радника мера Маріуполя, щодня до лікарень звертаються до 15 маріупольців з симптомами холери чи дизентерії. За словами Андрющенка, реагентів для тестування немає – все вивезено окупантами. Антибіотиків – немає. Людей просто відправляють додому.

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