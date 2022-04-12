Аби побудувати такий обсяг житла, необхідно не менше 2,3 млрд доларів.

У Маріуполі повністю зруйновано 40% багатоповерхівок, у яких проживали 84 тис. мешканців міста.

Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

"Будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Необхідно 2,3 млрд доларів, аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Маріупольська міськрада продовжує фіксувати руйнування та проводити оцінку збитків. За попередніми підрахунками, загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів.

"Єдина спецоперація, яку успішно провів Путін – це спецоперація зі знищення Маріуполя та вбивства мирних жителів. Фашистська Німеччина в 1941 році здавалася непереможною. Але врешті-решт зло було покарано. Воєнні злочинці гнили в тюрмах або були ліквідовані. Десятки років німці платили репарації. Так буде і з Росією. Вони заплатять за все", – зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, в оточеному Маріуполі внаслідок дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей. Очільник ОВА наголосив, що ситуація у місті важка та додав, що підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.

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