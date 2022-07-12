Міський голова закликав людей не виходити з укриттів.

У Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи", - зазначив він.

Міський голова закликав людей не виходити з укриттів.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська і важких боїв за Сєвєродонецьк окупанти взяли нібито "оперативну паузу".

Російські війська хочуть встановити остаточний контроль над Луганщиною й оточити ЗСУ в Донецькій області. Проте, як зазначив глава Луганської ОВА, наразі спроби "дотиснути" область у противника безуспішні.

Водночас ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах українських міст. Тоді як ЗСУ протягом останніх кількох днів атакували, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, близько 30 цілей - складів з боєприпасами окупантів на сході й півдні.

Станом на 11 липня у боях з ЗСУ знищено вже 37 400 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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