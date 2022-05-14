На склади підприємства вже надійшла перша партія в кілька десятків примірників цивільної броні.

У Миколаєві водії "Миколаївелектротрансу", які керують трамваями та тролейбусами, отримали бронежилети.

Про це йдеться в сюжеті програми "єНовини".

"З перших днів разом з міським головою Олександром Сенкевичем думали, як максимально водіїв убезпечити. Після цього почався процес переговорів з благодійними організаціями щодо надання для водійського складу захисних жилетів", - розповів голова КП Юрій Сметана.

На склади підприємства вже надійшла перша партія в кілька десятків примірників цивільної броні.

Ситуація в Миколаєві:

13 травня в Миколаєві змогли відновити водопостачання після того, як російські окупанти пошкодили водопровід.

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