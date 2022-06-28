На Миколаївщині планували створити "народну республіку".

Напередодні стало відомо про затримання в Миколаєві екс-депутата міської ради за держзраду: підозрюваний працював над створенням фейкової "Миколаївської народної республіки". За даними місцевих ЗМІ, мова йде про Сергія Шубіна - доктора наук з державного управління, завідувача кафедри одного з місцевих вишів.

Як пише "Главком", Шубін був депутатом міськради VI скликання від "Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція", яку нещодавно заборонив суд. За даними ЗМІ, Шубін створив концепцію побудови "МНР", яку мали використати окупанти після захоплення регіону. Область нібито мала "проголосити незалежність" та вийти зі складу України. Шубін навіть встиг розробити "гімн", "герб" та "прапор" псевдоутворення. Він також виписав проєкт ієрархії окупаційної влади., яку мав очолити "керівник військово-цивільної адміністрації "МНР". Він управляв би так званими "головними управління служби безпеки, внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій" тощо.

Також зрадник планував запустити "державну раду" та військовий трибунал. Журналісти звертають увагу, що подібний сценарій окупанти застосували в сусідній Херсонщині, яка нині захоплена російськими бойовиками.

"Фейкова республіка готувалася взяти за основу все краще, що є в Росії: російський рубль як грошову одиницю; системи освіти і охорони здоров’я підганяються під російські стандарти; соціальна політика і пенсійна система також вдихають "свіжий" ковток російського. І, нарешті, головне – культурна і духовна сфера мали функціонувати на принципах і фундаменті "русского мира", "в основі якого лежить російська православна духовність із врахуванням потреб та інтересів інших народів і релігійних конфесій, які населяють "МНР", - йдеться в матеріалі.

Після завершення війни Шубін розраховував просити Путіна включити фейкову "МНР" до складу Росії.

Напередодні в Офісі генпрокурора розповіли, що затриманому повідомлено у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Під час обшуку за місцем його мешкання вилучено комп’ютерну техніку, листування з представником держави-агресора, радянську та російську символіку, особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої "Миколаївської народної республіки". Підозрюваного було затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чим "прославився" Шубін

Раніше він назвав українську мову "блювотою" й критикував її популяризацію. Про це йшлося в одному з його коментарів у соцмережі.

За словами активіста Сергія Стерненка, який раніше звертав увагу на "діяльність" Шубіна, той був підписаний на усі сторінки регіональних представництв Анатолія Шарія у соцмережі, пабліки про "русский мир" та культуру Росії. Він також часто перепощував дописи про етнографію Росії.

Ще один скандал з його ім'ям виник після того, як викладач розповідав студентам про "розпад України" та "героїзм" георгіївської стрічки. Угруповання "ЛДНР", за його тодішнім твердженням, не є терористичними.

Реагуючи на це, керівництво Миколаївського інституту права НУ "Одеська юридична академія" повідомило, що Шубін отримав догану та може позбутися посади завідувача кафедри.

Як відомо, зараз Миколаїв потерпає від регулярних ракетних та артилерійських обстрілів з боку російських окупантів.