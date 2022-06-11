Вони вступили до лав ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У Міністерстві оборони України розповіли про сім'ю, у якій три чоловіки боронять країну у лавах Збройних сил України.

Про це повідомляється на сторінці Міноборони у соціальній мережі Facebook.

"Батько з синами пліч-о-пліч нищать рашистів у лавах ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

"В’юн" та "Чечен" пішли захищати країну з початком повномасштабного вторгнення РФ. Їх батько вирішив приєднатися до них на фронті.

"Сини воюють, а я що буду вдома відлежуватись? Батькові без синів не можна. Україна – моя Батьківщина. Жодній рашистській тварюці не дозволено сюди заходити!" - розповів чоловік.

Відзначається, що захисники воюють у складі 68-ї окремої єгерської бригади.

Як писав УНІАН, сестра "азовця" з позивним "Орест" розповіла, як брат вийшов на зв'язок після евакуації з металургійного заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, раніше у Національній гвардії України розповіли, як один з бійців знайшов собі чотирилапого помічника під час боїв на Київському напрямку.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі з пологового зустріли дружину з сином загиблого "азовця", яка втратила на війні маму, брата та чоловіка.

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