Під час перебування "Ореста" на "Азовсталі", родина майже не спілкувалась з Дмитром. Дивом побачитись по відеозв’язку їм вдалось в останні дні на заводі.

Дмитро Козацький з позивним "Орест" - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на "Азовсталі" в Маріуполі, перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день.

Напередодні евакуації із заводу, "Орест" шокував світ роликом, який назвав "Останній день на Азовсталі".

Рідні Дмитра – сестра Дар’я Юрченко та мама Ірина в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіли, що йому вдалось зв’язатись з рідними.

"Коли ми дізнались, що хлопці відправляються у полон – деякий час не було ніякої інформації, буде дуже важко. Але, Слава Богу, Діма зателефонував мамі, ми почули його голос, він сказав, що живий – це найголовніше. Сказав, що їх годують, хоча ми не знаємо як, і те, що з ним все добре", - поділилась сестра Дар’я.

Під час перебування "Ореста" на "Азовсталі", родина майже не спілкувалась з Дмитром. Дивом побачитись по відеозв’язку їм вдалось в останні дні на заводі. Рідня говорить, що це була розмова "про все та ні про що", оскільки для них найважливіше було побачити "Ореста".

"Я розповіла про те, що хочу створити футболки з його фотографіями, щоб їх бачили і коли він вийшов – його зустрічали тисячі людей у них…Мій брат зумів знайти цей промінь сонця у пеклі. Тому я хочу це добро транслювати у світ… Проте, за його словами та голосом було чути, що вони вже виснажені…ми не знали, який краще буде вихід. Або, говорімо чесно, їх приб’є, або вмерти від голоду у 21 столітті, або піти на ризик", - зі сльозами на очах розповіла сестра воїна.

Родина зізнається, що моментами перебувала у стані зневіри, але щодня вони просинались зранку зі словами на вустах, що скоро побачать Діму. Дар’я згадує: брат пішов до полку "Азов" свідомо, читав багато інформації, аби прийняти правильне для себе рішення. За її словами, цей полк – дійсно сім’я, де кожний воїн стоїть один за одного.

"Це не братство, а справжня сім’я… Там головна мета – не вбити, не воювати, а віддати своє життя Україні", - наголосила вона.

За словами сестри, Дмитро – дуже романтична особа, який щоразу робить їй та мамі подарунки та різні приємності на свята. Не дивлячись на те, що хлопець перебував на "Азовсталі" в оточенні, він зв’язався із сестрою та запропонував зробити спільний подарунок до Дня матері.

Окрім того, Дмитро написав мамі листа, який сфотографував та надіслав сестрі. Дар’я його роздрукувала та віддала мамі разом з подарунком. Цей вчинок сина дуже розчулив жінку, у листі була подякував мамі за все, що вона для нього зробила.

Окрім того, хлопець наполіг на тому, щоб сестра купила улюблену піцу жінці, проте та відмовилась її їсти. Говорить, що не може насолодитись нею, коли її дитина голодує.

Ірина зізналась, що вірить тільки у перемогу України та сподівається на швидке повернення сина додому.

"Я хочу сказати усім мамам, дружинам, сестрам, усім, хто чекає зараз на наших хлопців: нам потрібно чекати, вірити, сподіватись та молитися. Ми просимо увесь світ не забувати про наших хлопців. Дмитро – простий хлопець, потрапив на "Азовсталь" у такі тяжкі обставини. Наші воїни показали, які вони мужні та героїчні. Це люди, які дуже люблять свою родину та країну. І за всіх полонених треба боротися до останнього, адже це наші діти та наше майбутнє", - прокоментувала Ірина.

Обмін захисників "Азовсталі": що варто знати

Як писав УНІАН, станом на 20 травня з "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали практично всіх людей, які були на території заводу.

Тяжкопоранених помістили до медичного закладу в Новоазовську (тимчасово окупована територія). Частину захисників Маріуполя через гуманітарний коридор доставлено в Оленівку (також знаходиться під окупацією).

Президент Володимир Зеленський запевнив, що бійців планують забирати додому за посередництва міжнародних організацій.

"Все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ. Очікуємо того чи іншого формату обміну. Будемо забирати їх додому", - запевнив глава держави.

19 травня в окупованому селищі Оленівка Донецької області українських бійців, вивезених з Маріупольського заводу "Азовсталь", відвідали представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У МКЧХ наголошують, що пріоритетом організації є перевірка умов утримання військовополонених і поводження з ними, запобігання зникнення і підтримання їх зв'язку з сім'ями.

Організація проводить реєстрацію військовополонених, однак попередила, ці списки залишаться конфіденційними і не будуть оприлюднені.

Провокаційні заяви представників російської влади щодо зриву обміну українських військовослужбовців лунають не вперше. Раніше глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з "Азова".

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр акцентувала - пропозиції РФ про можливу заборону обміну українських захисників "Азовсталі" є політичними заявами, які мають "пропагандистську мету для внутрішнього російського споживання".