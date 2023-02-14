В оборонному відомстві Росії відзначилися новою порцією марень з приводу війни в Україні.

У Міністерство оборони РФ відзначилися новими вигадками щодо України. Якщо раніше Кремль лякав росіян просто голубами-терористами, то тепер там придумали цілу історію про "масштабну провокацію" з боку Києва.

У заяві міжвідомчого координаційного штабу з гуманітарного реагування при Міноборони РФ говорять, що Україна планує звинуватити Росію в радіоактивному зараженні своїх територій, згадавши про перебування російських військових на Чорнобильській АЕС.

"Київським режимом за підтримки США і європейських країн завершується підготовка масштабної інформаційної провокації "великої події" для звинувачення Російської Федерації перед початком роботи 22 лютого поточного рік 11-ї надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН в нібито "грубому порушенні" зобов'язань Конвенції про ядерну безпеку в ході проведення спеціальної військової операції", — йдеться в заяві.

Міноборони РФ вказує, що таку провокацію Київ задумав для того, щоб переконати нейтральні країни Заходу ввести санкції проти Росії. Імовірно, Міністерство посилається на десятий пакет санкцій ЄС.

Також там кажуть, що для організації документальної бази обвинувачення Україна співпрацює з фахівцями управління з радіаційної та ядерної безпеки Норвегії. Кажуть, що сторони почали реалізацію своєї "масштабної інформаційної провокації" наприкінці січня 2023 року.

Перебування військ РФ на території Чорнобиля

Російські окупанти зайшли на територію Чорнобильської АЕС в перший день повномасштабного вторгнення в Україну, фактично захопивши станцію без бою й взявши місцевий персонал в заручники.

Після цього РФ регулярно шантажувала Україну створенням техногенної катастрофи на станції, відключивши ЧАЕС від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Також повідомлялося, що лідер РФ Володимир Путін готує теракт на станції, щоб звинуватити в цьому Україну.

Вже 31 березня 2022 року стало відомо, що російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС в рамках своєї втечі з Київської області. Під час відступу військові РФ встигли пограбувати приміщення, викрали техніку та інші цінні речі. Пізніше повідомлялося про ймовірне опромінення російських військових під час їх перебування на станції.

Вас також можуть зацікавити новини: