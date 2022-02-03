Міністр наголосив, що при тому, що Україна зміцнює свою оборону, вона розраховує на політико-дипломатичне врегулювання як базовий сценарій вирішення конфлікту між Україною та Росією.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на Донбасі вже 21 день немає бойових втрат серед українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Києві.

За словами міністра, ситуація на передовій наразі контрольована, а інтенсивність провокацій з боку російських підрозділів останнім часом невисока.

Він додав, що на Донбасі наразі фіксують значне зменшення кількості бойових втрат.

"У нас вже 21 день не загинуло жодного нашого воїна внаслідок дій ворога... Я маю надію, що ця тенденція збережеться. Це не ідеальний, але це вже режим припинення вогню, який починає працювати", - сказав Резніков.

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Міністр наголосив, що при тому, що Україна зміцнює свою оборону, вона розраховує на політико-дипломатичне врегулювання як базовий сценарій вирішення конфлікту між Україною та Росією.

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