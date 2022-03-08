В Альянсі вказали на проблеми російських терористів в Україні.

У НАТО заявили, що Росія не доб'ється найближчими днями будь-яких успіхів у питанні окупації України.

Про це з посиланням на представника Альянсу пише CNN.

"Ми бачимо мінімальні зміни. Вперше ми не очікуємо від них будь-яких успіхів. Вони вкладають все, що вони мають, і все ще досягають дуже невеликого прогресу. Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами. Через два тижні вони так і не змогли вирішити свої проблеми з логістикою", - цитує чиновника.

Чиновник також сказав, що зміна стратегії в бік націлювання на ключові міські центри і сильним бомбардуванням міст, також не дало "великого ефекту".

Раніше сьогодні президент США Джо Байден заявив, що Росія ніколи не зможе захопити Україну.

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