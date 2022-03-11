Канцлер послався на угоду про асоціацію, яку ЄС і Україна уклали в 2017 році.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер заявив, що відкидає прискорену процедуру вступу України до Євросоюзу.

Про це Шольц сказав журналістам у четвер перед самітом ЄС у Версалі, Франція, передає CNN.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували займатися тим, що ми дійсно вирішили в минулому", — вважає канцлер.

Шольц послався на угоду про асоціацію, яку ЄС і Україна уклали в 2017 році і яка спрямована на поглиблення політичних і економічних зв'язків. "Це курс, яким ми повинні слідувати", - сказав Шольц.

Німецький лідер натякнув, що з 27 державами-членами ЄС вже важко досягти одноголосних рішень в ЄС з таких питань, як зовнішня, економічна і фінансова політика. Він сказав, що ЄС повинен продовжувати розвиватися в перспективі, "коли мова йде про прийняття рішень, що роблять можливими рішення більшості".

Виступаючи у Версалі перед самітом, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також відкинув заклик України до прискореного членства в ЄС.

"Немає такої речі, як прискорений вступ, такої речі не існує", - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великобританії готові продовжувати тиск на Росію.

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