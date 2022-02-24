Шість людей під завалами Чернігів.

У Ніжині на Чернігівщині ракетним ударом зруйновано пункт управління Ніжинським аеродромом.

Про це повідомив міський голова Олександр Кодола.

Він повідомив, що працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома!

Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей.

Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

Міська влада на робочих місцях. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста", - повідомив він.

У коментарі журналістам Кодола уточнив, що під завалами перебувають шість осіб. Тривають роботи з деблокування людей. Про їхній стан наразі нічого не відомо.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.