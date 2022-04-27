На Луганщині загинув чоловік, на подвір'я якого впав російський снаряд

Ворог обстріляв одну зі шкіл Лисичанська, в підвалі якої ховалися 23 людини, у тому числі й діти, обійшлося без жертв. А у Привіллі під час обстрілу загинув чоловік.

Про це в Телеграм повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначає, що ввечері під час обстрілу Привілля загинув місцевий житель. "Російський снаряд впав на подвір’я приватного будинку, де у той час знаходився 68-річний чоловік. Він помер на місці", - пише Гайдай.

Також зазначає, що ворог обстріляв одну зі шкіл Лисичанська, в підвалі якої ховалися 23 людини, у тому числі й діти, але, на щастя, без жертв.

Гайдай зазначає, що практично вся територія області потерпала від обстрілів російською армією упродовж 26 квітня. За його словами, руйнацію сімох будинків зафіксували рятівники, але пошкоджено значно більше.

"І майже всюди ворог поцілив у житловий фонд. Так, у Сєвєродонецьку зайнялася квартира в багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один – в Нижньому, ще два – в Лисичанську. Там же полум’ям було охоплено торговельний майданчик – пошкоджено МАФи. Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, із Білогорівки, росіяни відкрили вогонь по цьому селищу. Як наслідок, ще один приватний будинок непридатний для житла"- повідомив Гайдай.

Він наголосив, що йдеться тільки про ті руйнування, де сталися серйозні займання після обстрілів, але є будинки, де снарядами росіян пробиті стіни, пошкоджені вікна, немає частини даху, однак полум’я не було і рятівників ніхто не викликав. "Ці пошкодження рахуватимуть упродовж дня. Зокрема, коли обстежуватимуть на наявність залишків вибухонебезпечних предметів"- додав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, 25 квітня в окупованій Кремінній у міськвиконкомі під час наради "мера" з "силовиками" стався вибух газу, не вижив ніхто.

Одночасно стався вибух побутового газу в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася "група колаборантів, які пішли на службу окупантам".

За словами Геращенка, вибух стався через порушення правил пожежної безпеки.

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