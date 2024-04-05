Військові США відхрещуються від атак на російську нафтопереробну галузь.

США не надають Україні жодної допомоги в організації ударів по території РФ. Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Пат Райдер, коментуючи для журналістів удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

"Допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вони захистили свою суверенну територію і повернули свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цим", – запевнив Райдер.

Він також запропонував журналістам розпитати українську сторону про удари безпілотників по російських НПЗ.

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Реакція США на удари України по російських НПЗ

Як писав УНІАН, 22 березня газета Financial Times із посиланням на власні джерела написала, що в Білому домі невдоволені ударами України по російських НПЗ. У статті стверджувалося, що українське керівництво отримало відповідні застереження.

Після цього у Державному департаменті (МЗС) США зробили кілька заяв на цю тему. Спікер Держдепу прямо не підтвердив і не заперечив інформацію Financial Times, але зауважив, що США "не заохочують і не підтримують завдання ударів Україною за межами її території".

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