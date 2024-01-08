Політична підтримка України з боку Заходу залишається сильною, але цей намір ще не підкріплено необхідними колективними фінансовими зобов'язаннями.

Ні Росія, ні Україна не мають достатніх військових запасів боєприпасів, щоб задовольнити потреби такої високошвидкісний війни на виснаження, пишуть аналітики Sky News.

Росія завжди мала запаси основного озброєння і, як вважають, почала війну з кількома мільйонами артилерійських снарядів, проте навіть ці запаси зараз закінчуються.

Україна не могла зрівнятися з російськими запасами зброї, але підтримка Заходу була зосереджена на високотехнологічній зброї, яка забезпечила Україні можливість високоточного удару.

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Але ця західна зброя надходила з існуючих запасів, і жодна країна не має розкоші мати більше зброї, ніж їй потрібно. Через це кожна зброя, подарована Україні, збільшувала ризик національної безпеки країни-донора.

Пожертвувавши "старі запаси" зброї, Захід вирішив, що витрати та ризики були керованими, але поставки були неминуче обмежені.

Щоб вирішити проблему нестачі вогневої потужності, Росія звернулася до Північної Кореї з проханням поставити балістичні ракети і один мільйон артилерійських снарядів, і можна очікувати повторних замовлень.

Іран із задоволенням постачає безпілотники та більші ракети, які, можливо, не настільки ефективні, як їхні західні аналоги, але, що найважливіше, вони доступні вже зараз. А у Росії є величезна оборонно-промислова база, яка перейшла на військову позицію і фінансується за рахунок величезних доходів від нафти.

Україна сподівається побудувати мільйон безпілотників в цьому році, але вона не може зрівнятися з потужностями і можливостями російської оборонної промисловості, і у неї немає зброї, яка могла б загрожувати промисловій базі Росії.

ВВП України також становить невелику частку від російського - 157 млрд фунтів проти майже 1,6 трлн фунтів - тому він не може конкурувати з Росією за глобальною купівельною спроможністю або національним оборонно-промисловим потенціалом.

"І що ж тоді залишається Україні? Без значної і постійної військової підтримки Заходу вона приречена на те, щоб в кінцевому підсумку виявитися пригніченою значно більшою здатністю Росії до переозброєння", - сказано в матеріалі.

Звільнені Західні запаси не можуть задовольнити потреби України, але у Заходу дійсно є значно більші можливості для мобілізації своєї оборонно-промислової бази, якщо він захоче це зробити.

Політична підтримка України з боку Заходу залишається сильною, але цей намір ще не підкріплено необхідними колективними фінансовими зобов'язаннями.

Західне оборонне планування передбачало, що тривалі війни високої інтенсивності навряд чи стануть проблемою в найближчому майбутньому, і що технології забезпечать йому асиметричну військову перевагу.

Однак спеціалізована зброя коштує дорого і її можна закупити лише у відносно невеликих кількостях. І їх нелегко замінити, оскільки виробничі лінії залишаються відкритими лише до тих пір, поки не будуть виконані замовлення, а технологія швидко застаріває.

"Війна в Україні виявила деякі критичні недоліки припущень заходу, прийнятих під час війни. Якщо вона не візьме на себе скоординовану довгострокову стратегію зі створення зброї, якої Україна потребує (і терміново), вона принесе Путіну перемогу, якої він так жадає", - попереджають аналітики.

Війна в Україні - тенденції

Через те, що західне фінансування поступово вичерпується, Україна все більше покладає надії на дешеві дрони, які можуть точно визначити слабке місце на ворожій цілі. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Відзначається, що маленькі, швидкі і маневрені, FPV-дрони оснащені камерами, які пілоти використовують для того, щоб направляти їх точно в слабке місце на ворожій машині, завдаючи шкоди. Для таких пошкоджень інакше знадобилося б десять некерованих артилерійських снарядів.

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