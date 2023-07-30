Росіяни намагаються показати дії ЗСУ на фронті як серію невдалих атак.

У Росії представники провоєнного ультранаціоналістичного інформпростору приєдналися до спроб Кремля зобразити контрнаступ ЗСУ як нібито неуспішний.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у звіті, "воєнкори" та різні "Z-патріоти" РФ все частіше і більше перебільшують втрати, які нібито зазнають ЗСУ, і все менше розповідають про втрати та проблеми окупаційної армії.

Крім того, вони показують контрнаступальні операції Сил оборони як начебто серію невдалих атак по всій лінії зіткнення. Так, пропагандисти поширюють відео, на якому російський танк нібито 20 липня розгромив цілу українську роту з бронетехнікою. Однак за даними аналітиків, це кадри від 7 червня і вони показують удари ворожої артилерії по колоні ЗСУ.

Відео дня

Хоча ретрансляція старих кадрів для РФ вже норма, збільшення подібних випадків свідчить про те, що в РФ джерела навмисно посилюють це, щоб підтримати версію Кремля. Аналітики нагадали, що президент РФ Володимир Путін нещодавно перебільшив втрати ЗСУ, заявивши про знищення одразу 39 одиниць бронетехніки за кілька днів боїв у західній частині Запорізької області.

На думку експертів ISW, Кремль, ймовірно, змінює свою політику щодо висвітлення війни, щоб применшити можливості успішного контрнаступу ЗСУ та позиціонувати себе як ефективного керівника військових дій.

При цьому самі "воєнкори" продовжують повідомляти про локальні поступи ЗСУ і проблеми з російськими оборонними операціями. Однак ширша оперативна подача українського контрнаступу у провоєнному інформаційному просторі РФ узгоджується з ймовірною зміною зображення контрнаступу Кремлем.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, українські військові продовжують контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмуту і мають успіхи.

За словами експертів, ЗСУ стискають кільце навколо Бахмута, але захід в тил міста буде можливий після наступу під Кремінною Луганської області.

Як повідомляє Foreign Policy, на фронт підтягнулися свіжі сили, озброєні західною технікою, які ламають російські зуби дракона. Туди відправили основні підрозділи, навчені на Заході, зокрема 47 артилерійська бригада та 47-ма механізована бригада. Українські сили "поступово просуваються" до Азовського моря.

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