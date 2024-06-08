ЗСУ зупинили російський наступ, коли почався потік зброї на мільярди доларів.

Протягом кількох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою проти українських військ, які відчувають нестачу зброї та боєприпасів. Це дедалі більший виклик для президента Володимира Путіна, оскільки перевага його армії починає руйнуватися, пише Bloomberg.

Зараз, коли Київ отримує від своїх американських і європейських союзників зброю на мільярди доларів, вікно для російського прориву звужується, навіть незважаючи на те, що Росія продовжує обстрілювати ракетами і безпілотниками українські міста, в тому числі енергетичну інфраструктуру, йдеться у статті.

Зазначається, що спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході України в Харківській області вже виглядає такою, що загрузла, не досягнувши мети – створення буферної зони вздовж кордону. Україна стверджує, що завдає "дуже великих втрат" російським військам у боях навколо міста Вовчанськ.

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До того ж російські війська лише незначно просунулися вперед після взяття стратегічного східноукраїнського міста Авдіївка в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Вони вже кілька тижнів намагаються захопити ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області.

"Російська стратегія виснаження сил України є дуже дорогою і кривавою для самої російської армії. Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, в свою чергу, дає українцям шанс на контрнаступ", – вважає керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій сказав Руслан Пухов.

За словами журналістів, Путін наполягає на тому, що його військові цілі незмінні, і що Росія буде воювати стільки, скільки буде потрібно для перемоги в Україні. Перед Україною та союзниками стоїть виклик збереження опору, яка значною мірою зайшла в глухий кут. Українським військам вдалось втримати лінію фронту, незважаючи на затримки із постачання допомоги і переваги РФ.

До того ж із надходження зброї від США Путіну доводиться стикатися зі зміною ставлення союзників України, які послаблюють обмеження на нанесення ударів по території РФ. "Перспективи Росії здобути перемогу в цьому році значно зменшилися в результаті" відновлення поставок зброї і допомоги. Росія, можливо, має найбільшу кількість солдатів, але багато її першокласної бронетехніки було знищено, і на відновлення армії до рівня 2022 року підуть роки", – заявив старший науковий співробітник з питань наземних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

Рішення Путіна призначити Андрія Бєлоусова, економіста, міністром оборони минулого місяця замість свого давнього союзника Сергія Шойгу підкреслило потребу Росії витиснути більше з обмежених ресурсів економіки, яка перегрівається, додають автори.

"Безумовно, обидві сторони стикаються з величезними проблемами, особливо в питанні заміни загиблих і поранених військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, який знижує призовний вік, хоча проблема з кадрами залишається актуальною для армії", – йдеться у публікації.

Росія не перетворила свої переваги на полі бою на значні здобутки, тому що її командири "марнують людські ресурси, переслідуючи свої цілі, а українські війська ефективні в обороні, коли вони забезпечені людьми і матеріальними засобами. Російська військова міць все ще має суттєві обмеження ", – вважає старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот.

Перспективи у війні

Глава Росії Володимир Путін побічно вказав, що українські удари по російській території з використанням наданої Заходом зброї не перетинають передбачувану російську "червону лінію", яка призвела б до російської ядерної ескалації.

Також Путін 7 червня під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі сформулював "теорію перемоги" у війні в Україні. Як ідеться в аналізі міжнародного Інституту вивчення війни, вона передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступовий поступовий наступ упродовж невизначеного часу, не дати Україні провести успішні оперативно значущі контрнаступальні операції та виграти війну на виснаження проти українських сил.

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