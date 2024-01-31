Є труднощі із російськими танками. Їхні постріли взагалі не чуєш - це не літак, пояснив військовий Дмитро.

У росіян на фронті є все, однак особливе занепокоєння на передовій серед ЗСУ лунає через російські танки. Це не авіація РФ, яка гудить при наближенні небом, їхні постріли взагалі не чуєш.

Коли працює російський танк, український військовий опиняється "у руках Бога", заявив солдат Національної гвардії України з бригади імені "Буревій" Дмитро в репортажі CNN.

"Найгірше - це танки... Коли вони стріляють, ти навіть не чуєш. Ви чуєте літак, коли він пролітає над вами. З танком ти в руках Бога. Артилерія також є серйозною загрозою, але танки спричиняють певний шоковий ефект", - пояснив він.

Військовий каже, що у росіян практично "є все", коли йдеться про зброю. "Вони (окупанти - УНІАН) стріляють прямою наводкою. Літаки літають. В принципі, у них є все", - сказав боєць Дмитро.

Водночас Збройні сили України страждають через дефіцит артилерійських снарядів, прокоментував CNN оператор дрона Назар.

"Ні для кого не секрет, що нам не вистачає артилерійських снарядів. Ми намагаємося працювати якомога ефективніше і точніше, щоб знищити вогневі засоби противника", - вказав він.

Нацгвардієць Дмитро підтверджує слова низки командирів України про те, що ситуація на окремих ділянках фронту стала гострішою. Росія практично щодня штурмує позиції ЗСУ з більшою кількістю техніки і живої сили, уточнив він CNN.

Раніше про збільшення штурмів РФ на Таврійському напрямку повідомляв командувач військами "Таврія" Олександр Тарнавський (27 січня він казав про понад 50 бойових зіткнень за добу).

Видання Buisness Insider нагадує: Україна з початку повномасштабної війни знищила близько 2600 танків Росії (про це на початку тижня звітувала розвідка Британії), однак наразі українські війська мають проблему з постачанням необхідних артилерійських припасів для роботи по танках РФ. Зараз Конгрес США все ще затримує ухвалення важливого військового пакету для України, вказують там.

"Україна вже близько місяця не отримувала нового пакету безпекової допомоги від США, а Пентагон заявив, що США не мають можливості ремонтувати зброю, яку вони відправили в Україну", - пише видання.

ЗМІ процитувало застереження президента України Володимира Зеленського від 16 січня щодо можливих наслідків від подібних вагань. "Він побоюється, що відсутність західної підтримки призведе до великої кількості вбивств і великої кількості поранених", - вказує Buisness Insider.

США готують план "Б" для України

29 січня директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства заявив: схоже, США розробляють план "Б" щодо допомоги Україні. За словами аналітика, Вашингтон готує варіант на випадок можливого президентства Дональда Трампа (останній є головним кандидатом республіканців, росЗМІ та пропагандисти Росії наразі покладають особливі надії щодо його можливого впливу на війну).

За його словами, американський Держдеп вже розробляє певний документ, який дозволить США підтримати Україну, попри опір республіканців.

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