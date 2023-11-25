Раніше повідомлялося про припинення Росією нанесення ударів морськими крилатими ракетами через "логістичні проблеми" в Новоросійську.

Росія зіткнулася з проблемами у використання крилатих ракет "Калібр", які вона запускає з кораблів у Чорному морі. Усе через те, що країні-агресору довелося перебазувати кораблі з Севастополя до Новоросійська, а це призвело до низки логістичних труднощів.

Як відзначали у британській розвідці, традиційно Чорноморський флот РФ перезаряджав крилаті ракети в Севастополі в Криму.

"Оскільки цей об'єкт усе більше піддається ризику через далекі удари з боку України, Росія, швидше за все, буде розглядати Новоросійськ як кращу альтернативу. Однак переміщення і перезарядка ракет потребують нових процесів доставки, зберігання, обробки і завантаження", - йдеться в повідомленні.

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У розвідці Британії нагадали, що 13 листопада українські військові заявили про припинення Росією завдання ударів морськими крилатими ракетами через "логістичні проблеми" у Новоросійську.

"Росія, швидше за все, спробує прискорити вирішення подібних проблем, щоб морські крилаті ракети були включені в будь-яку зимову кампанію ударів по Україні", - вважають британці.

У розвідці також додають, що здатність Чорноморського флоту РФ використовувати свою базу в Новоросійську для перезарядки кораблів цими крилатими ракетами стане важливим фактором оперативної ефективності флоту.

Загроза для Чорноморського флоту

Як повідомляв УНІАН, раніше в ГУР Міноборони заявили, що після серії ударів і спецоперацій Сил оборони України в Криму російські окупанти вирішили перебазувати свої кораблі з бухти Севастополя на територію РФ.

Частину окупанти перемістили в Новоросійськ, однак цей порт не здатний розмістити всі кораблі Чорноморського флоту РФ, тому в Кремлі вирішили використовувати для цього окуповану територію Грузії.

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