Сьогодні не було обміняно тих захисників, які мали бути повернуті в Україну з полону 24 січня, коли була аварія літака Іл-76.

Людей, які були у попередньому списку на обмін, але не відбувся через трощу літака Іл-76, під час цього обміну не повернули. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в коментарі "Голос Америки".

Він нагадав, що цей обмін мав відбутися 24 січня.

РФ стверджує, що українські бійці загинули під час падіння літак, однак підтвердити цю інформацію досі не вдалося.

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Обмін полоненими в день падіння Іл-76

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що на 24 січня планувався обмін полоненими, який не відбувся.

Після падіння 24 січня у Бєлгородській області РФ військового транспортного літака Іл-76 в Міноборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака, що розбився були українські військовополонені.

В українській розвідці зазначали, що не мають поки достовірної і вичерпної інформації з приводу того, хто і що саме було на борту російського літака.

В розвідці зазначали, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76, що впав у Бєлгородській області 24 січня.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначав, що є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. При цьому, зауважив він, реакція та дії Росії були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, щоє низка сумнівних деталей у заявах РФ, зокрема, росіяни "не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну".

Глава РФ Володимир Путін відреагував на падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 лише через дві доби після інциденту. Він повторив раніше озвучені у РФ твердженнях, що літак збила Україна і що на його борту перебували українські військовополонені, які прямували до місця обміну.

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