В ході прихованої мобілізації щомісяця окупантам вдається близько 20 тис. осіб залучити.

Російська влада проводить приховану мобілізацію, в ході якої щомісяця мобілізують близько 20 тис. чоловік. Також там готуються до майбутніх мобілізаційних заходів.

Про це повідмив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов, йдеться у повідомленні на сайті відомства. "Процес триває. І в ході прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також вони готують нові мобілізаційні заходи", - сказав він.

Юсов підкреслив, що такі дії свідчать про низьку ефективність російської армії. "Армія не ефективна, не забезпечена, належним чином не навчена".

Відео дня

За словами Юсова, лише мобілізувати недостатньо. Їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази в рф мало, тому використовується білорусь і білоруські полігони.

Він додав, що моральний стан російських мобілізованих дуже низький, про що говорять аудіоперехоплення розвідки.

"Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів", бачать некомпетентність командування і бачать величезні втрати навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде", – сказав представник ГУР.

Мобілізація в РФ

Про часткову мобілізацію в РФ у вересні 2022 року оголосив президент країни Володимир Путін. Тоді російська влада планувала призвати близько 300 тис. чоловіків - військових запасу. Відразу ж після оголошення Путіна з РФ втекла маса чоловіків.

Через деякий час міноборони РФ заявило про закінчення часткової мобілізації. Мовляв вони виконали норму й мобілізували намічену кількість чоловіків. Проте насправді часткова мобілізація переросла в приковану.

Вас також можуть зацікавити новини: