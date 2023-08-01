Окупанти переконують, що внаслідок падіння уламків безпілотника горять трава та чагарники.

У тимчасово окупованому Криму тривожно - очевидці повідомляють про вибухи та стовп густого диму поблизу Севастополя.

Як повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, у районі Кара-Коби нібито збили невідомий БПЛА.

"На землі стався підрив, спалахнула трава та чагарники. Пожежні розрахунки вже на місці розпочали гасіння займання", - заявив Развожаєв.

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Втім, місцеві пабліки публікують кадри з місці нібито збиття БПЛА. На фото видно густий стовп диму, що здіймається в небо, характерний для влучання у якийсь об'єкт, а не займання трави та чагарників.

За словами місцевих мешканців, вибух стався біля селища Цукрова Головка. Там розташовані ТЕЦ та чотири склади боєприпасів окупантів.

Osint-дослідник Status-6 заявив, що місце вибуху - військова частина 63876-Р - арсенал 758-го логістичного центру Чорноморського флоту Росії.

Україна готується до повернення Криму

Нагадаємо, що Україна відкинула політико-дипломатичний шлях деокупації Криму після повномасштабного вторгнення РФ на нашу землю. З тих пір на півострові траплялися вибухи. Крім того, кілька разів було серйозно пошкоджено збудований росіянами Кримський міст.

Наприкінці липня очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов висловився про деокупацію Криму. За словами Буданова, наші воїни вже скоро будуть на території півострова.

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