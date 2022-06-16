Кірбі додав, військова допомога надходить в Україну "з рекордною швидкістю".

Адміністрація Байдена буде продовжувати надавати суттєву військову допомогу Україні "так швидко, як ми зможемо її відправити" доти, доки Росія не припинить бойові дії.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій і контр-адмірал у відставці Джон Кірбі, цитує CNN.

"Вони (українці - ред.) отримують (озброєння - ред.) стільки, скільки ми можемо відправити, і так швидко, (наскільки швидко - ред.) ми можемо відправити", — сказав Кірбі.

Кірбі додав, військова допомога надходить в Україну "з рекордною швидкістю", а США "постійно розмовляють" з Києвом.

Він уточнив, що Сполучені Штати намагаються допомогти ЗСУ повернути окуповані території Донбасу і півдня: "Ми збираємося допомагати Збройним силам України захищатися і намагатися повернути (окуповані - ред.) території на сході і півдні".

Кірбі повторив, що війна України з Росією "може затягнутися", але додав, що на даному етапі додаткова допомога Конгресу не потрібна: "Зараз ми не на тому етапі, коли вважаємо, що нам потрібно планувати ще один додатковий пакет. Ми тільки почали витрачати додатковий пакет, який вони (Конгрес - ред.) вже схвалили".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тис. снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку та приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.

Крім того, оголошено про виділення 225 млн дол. на гуманітарну допомогу населенню.

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