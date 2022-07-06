Ще один окупантський танк більше не руйнуватиме нашу країну.

Збройні сили України продовжують процес "демілітаризації" російських вояк й їхньої техніки. Наприклад, на Донбасі в окупантів поменшало тяжкої бронетехніки.

Результат фатального удару по російському танку опублікували на фейсбук-сторінці ОК "Північ".

На кадрах видно, як башта танка противника відлітає далеко вбік після того, як вибухнув боєкомплект росіян.

"Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ і від радості йому "зірвало башню". От така коротка казочка", – мовиться у підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що відхід ЗСУ з Лисичанська – це питання правильного повернення Донбасу. Наразі ворог має перевагу в далекобійній артилерії, а війна йде за принципом артилерійської дуелі.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму, а потрібні ресурси.

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